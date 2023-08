La madre de Mariano Caprarola rompió el silencio y habló por primera vez desde la muerte de su hijo

Mamá Caprarola 1.jpg

Fady compartió cómo Mariano siempre demostró un amor especial por su madre y su preocupación por su bienestar. "Su preocupación era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud", relató. Además, recordó las palabras que compartía con Mariano, en las que expresaba su deseo de partir junto a ella: "Me decía: 'El día que no estés, me voy atrás tuyo'".