La mamá de L-Gante reveló quién está a cargo de la economía de su hijo

"Me dicen que está indignado con esta situación. Se dio un encuentro, entre L-Gante y su abogado, a mí me lo describen como muy duro. Me dicen que L-Gante está muy enojado por la falta de resultados de Merlo, hasta me contaban que podía cambiar de abogado en las próximas horas, debido a la falta de resultados y al enojo que tiene Elián y toda su familia", contó Juan Etechgoyen.