La niña mimada: el millonario sueldo de Tamara Paganini en Gran Hermano

A 25 años de su recordado paso por Gran Hermano , la histórica Tamara Paganini volvió a entrar a la casa y, como era de esperarse, no pasó desapercibida. Su regreso dio que hablar entre los seguidores del programa, sobre todo por la historia que tiene con el reality de Telefe, ya que en su momento fue muy crítica con la exposición y el trato que recibió después del programa.

En medio de esta nueva aparición, empezó a circular fuerte un tema que siempre genera interés: cuánto habría cobrado por volver. Las versiones no tardaron en multiplicarse, con cifras que fueron cambiando hasta que Fede Flowers lanzó en El Observador un número que dejó a todos perplejos.

Según explicó, Paganini estaría cobrando 5 millones de pesos por semana. Esto sería un equivalente a unos 714 mil pesos por día y más de 21 millones de pesos al mes. “Es la niña mimada de Telefe”, aseguró el periodista, dejando en claro el lugar privilegiado que tendría dentro del ciclo. Este dato no pasó desapercibido y generó comparaciones inmediatas con el resto de los participantes. De confirmarse este número, la diferencia económica sería muy marcada y volvería a instalar el debate sobre los beneficios especiales para ciertas figuras dentro del formato.

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De acuerdo a lo informado, los demás concursantes percibirían alrededor de 137 mil pesos semanales, lo que deja en evidencia una brecha importante respecto a la cifra que estaría manejando Paganini.

La polémica situación que protagonizó Tamara Paganini

La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras un nuevo polémico episodio. En medio de una actividad propuesta por la producción, Tamara Paganini protagonizó un momento que terminó generando revuelo dentro y fuera del juego. Durante la consigna, una pelota impactó de lleno en el rostro de Pincoya, lo que provocó una reacción inmediata de la participante chilena. Molesta por lo ocurrido, decidió ir al confesionario para expresar su enojo y dejar en claro su postura frente a la situación.

La escena rápidamente se viralizó y dejó distintas lecturas entre los jugadores: algunos se acercaron preocupados, mientras que otros quedaron desconcertados por lo sucedido. Sin embargo, el episodio cobró mayor relevancia por el contexto previo entre ambas. Es que la relación entre Paganini y Pincoya ya venía desgastada desde hace varios episodios, con varios cruces y diferencias que fueron escalando con el paso de los días. La casa, cada vez más dividida, refleja un clima tenso donde los grupos están bien marcados y cualquier chispa puede desatar un conflicto mayor.

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Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo ocurrido dejó en evidencia el nivel de presión que se vive en la convivencia. En redes sociales, como suele pasar, las repercusiones no tardaron en llegar: hubo quienes minimizaron el episodio y otros que pidieron medidas contundentes contra Paganini, reavivando el debate sobre los límites dentro del juego.

Lo cierto es que Paganini es una de las apuestas más fuertes por parte de Telefe y ahora que se conoció de cuánto es su sueldo, muy difícilmente la vayan a echar del programa.