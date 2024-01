La novia de Marcelo Tinelli afuera del Bailando: qué le pasó a Milett Figueroa

Ahora, fue el periodista Ángel de Brito quién anticipó que la modelo peruana no va a continuar en el programa que conduce su actual pareja. Mediante sus redes sociales, el conductor de LAM y miembro del jurado del reality reveló que fue eliminada. “Milett fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo”, anticipó.

milett-no-seguira-en-el-programa-de-WHDK5PJQNRE7NNMXC6TOIXXYGU.avif

Hace unos días, De Brito fue el encargado de dar a conocer que la modelo había dejado la pista de baile, teniendo en cuenta el delicado estado de salud en el que se encuentra. “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista. #LAM”, escribió el periodista mediante su cuenta de X.

En esa misma línea, acompañó sus palabras con una postal en donde se ve a la actriz en los camarines luego del mal momento que tuvo que experimentar, acompañada por Marcelo, de pie a su lado. La foto los muestra a ambos con cara de preocupación. Además, él estaba intentando consolarla tras lo ocurrido.

Cuál es el problema de salud que tiene Milett Figueroa

Por lo que dio a conocer Marcelo Tinelli recientemente, Milett Figueroa se encuentra viviendo un difícil momento por su salud, ya que padece una complicada lesión que le impide seguir participando del Bailando 2023. Mas precisamente se trata de un desplazamiento de vértebra desde que comenzó a bailar en la pista.

TINELLI - MILETT FIGUEROA.jpg Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, enamorados en el Martín Fierro de la Moda.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo”, expresó Tinelli hace unos días, anticipando cómo se encontraba su novia.

“Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, sumó al respecto, dejando en claro el motivo por el cual Milett no se podía presentar en el programa.

“Aparentemente, tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso, la vi con una cara muy diferente”, especificó, demostrando su preocupación.