La particular foto inédita de Romina Yan que compartió Valentín Yankelevich

“Feliz cumple @tyankelevich”, publicó Valentín Yankelevich junto a tres emojis de corazón. El hecho de que los tres se luzcan muy sonrientes en la foto es lo que lo llevó a compartirla con alegría. Un poco para saludar a tu tío y otro para exponer que su madre está siempre presente para él.

Valentín Yankelevich-Romina Yan-1.jpg

Por qué Valentín Yankelevich no quiso seguir los pasos de Romina Yan en la actuación

Desde su cuenta de Instagram, el hijo de Romina Yan respondió preguntas sobre su carrera y por qué no se asentó como actor: “¿Nunca pensaste en seguir la actuación teniendo una familia como la tuya?”.

A lo que respondió: “Obviamente que lo pensé porque mi familia se dedica toda al arte, al entretenimiento. Hice comedia musical cuando era más chico pero nunca me gustó, siempre la pasé mal con el tema de la vergüenza y esas cosas, entonces nunca me llamó la atención actuar”.

“Sí me gusta estar atrás de cámara, más como productor, eso sí me divierte. Pero no seguí por ese camino tampoco. Lo que sí me gusta es cantar. Eso es lo único artístico que hago hoy en día”, confesó Valentín Yankelevich sin descartar realizar esta actividad en un futuro cercano.