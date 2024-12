La fuerte opinión de Pampita tras escuchar los audios de la China Suárez en su contra

image.png

Pampita y su punto de vista sobre los polémicos audios de la China Suárez

Interceptada en la calle luego de la muestra de baile de fin de año de Anita, su hija menor, por Santiago Sposato, notero de Diario de Mariana (DDM) programa de América, Pampita se animó a prestar sus declaraciones y contar su visión acerca del escandaloso hecho que la involucra.

“Ahora estoy en otra sintonía, estoy super disfrutando de este momento familiar. No quiero hablar de eso”, comenzó diciendo, ante la negativa, Sposato no se dio por vencido y le consultó por el abrazo con la actriz de Casi Ángles y dijo: “Nada lo hago si no lo siento, sería imposible que la abrace, si no tengo ganas de abrazar o de estar en un lugar si no tengo ganas”.

“A mí me conocen bien, si yo estoy enojada, cruzada o algo no quiero hacerlo se me nota siempre en la cara y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de los años”, detalló, dejando en claro que el detrás de escena del abrazo no tiene nada que ver con la hipocresía.

Los audios de la China Suárez contra Pampita

Los mensajes de voz fueron pasados al aire por A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, y fueron un total de ocho audios, en donde uno por ejemplo se escuchaba: “No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola en esto, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo”.

“está bien que está mal el odio y todo eso, pero es la única persona por la que realmente siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, completaba el primero de los ocho.