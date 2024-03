La picante frase que lanzó Mirtha Legrand sobre el gobierno de Javier Milei

MIlei 1.jpg Mirtha Legrand, Milei y Fátima Florez

"¿Usted lo ve al presidente?", preguntó Mirtha a Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, generando expectación en la mesa. De manera franca, la diva compartió: "A mí me desorienta, me vuelve loca". La sorpresa en la mesa fue evidente, pero Mirtha no se detuvo: "Los discursos, porque está hablando de algo serio y de pronto sale con una palabrota. Como dijo, no voy a decir la palabra, 'les voy a hacer pipí a los gobernadores'. Y está hablando en serio".