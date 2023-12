El look de Sol Pérez que le valió mil críticas

La panelista del debate de Gran Hermano sorprende cada noche con sus outfits y peinados. Pero esta vez, en las redes no la perdonaron.

Sol Pérez se convirtió en una de las incorporaciones estrellas de Gran Hermano como panelista de El Debate en la edición de 2022. Pero además de sus exhaustivos análisis de juego y estrategias de los jugadores, la modelo se destaca con los looks que elige para cada programa. El martes por la noche no fue la excepción y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Homenajes a íconos del cine, looks del pasado, combinación de telas y texturas, son algunos de los recursos que Sol utiliza para conformar cada uno de sus outfits y peinados para El Debate. Son un tanto llamativos por su innovación y porte, y es quizás por este motivo que cada noche da que hablar, sobre todo en las redes sociales.

Para su cabellera castaña, la panelista dejó de lado su característico pelo lacio para lucir abultados rulos realizados de raíz a punta, lo que generó gran volumen en la cabeza. Además, completó el look con un Nath, que se trata de un accesorio que popularizaron las mujeres de India, y es un aro al estilo cadena que va desde la nariz hacia la oreja. Pérez lo eligió en color dorado, en combinación con su vestido.

En X el look de la panelista no pasó desapercibido. Además de verse plasmada la opinión de los usuarios aprobando o no el outfit, muchos se animaron a compararlo con reconocidas figuras, como con el cantante español David Bisbal o con el personaje Zinnia Wormwood de la película Matilda.

Desde que Gran Hermano 2023 inició esta semana, los seguidores del reality están pendientes de cada paso de los concursantes y, en particular, de Sol Pérez, quien, al igual que en la edición anterior, captura la atención con sus atuendos extravagantes.

Es que en la edición pasada, Sol Pérez brilló como nadie en lo que respecta al plantel del debate, no solo por sus impresionantes looks, que resaltaron su belleza innata, sino también por ser una de las más picantes a la hora de opinar, generando elogios en las redes sociales.

En la última emisión de El Debate de Gran Hermano, Sol Pérez asombró a todos con un look que no dejó a nadie indiferente. Con una peluca negra corta, aros llamativos que proclamaban la palabra "Queen" y unos lentes de sol, la panelista deslumbró con un atuendo totalmente negro: un moño adaptado como top, leggings engomados y botas de tacón alto. El conjunto se complementó con un delineado negro difuminado, labios color nude y un bronceado tostado.