La picante indirecta de la China Suárez a Benjamín Vicuña en su nueva canción

Ahora, la China lanzó un nuevo video clip para acompañar el estreno de “Ay, ay, ay” , otra canción en la que la actriz habla de desamor, desilusión e indignación. En esta oportunidad, al parecer, la letra estaría cargada de indirectas para otro de sus ex: Benjamín Vicuña.

CHINA SUÁREZ.mp4 La China Suárez lanzó una nueva canción cargada de indirectas a Benjamín Vicuña.

Uno de los pasajes de la canción dice: “Me contaron por ahí que te gusta hablar de mí. Pero esta es mi canción y mi palabra ¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”. Apenas la canción se hizo pública, sus fans empezaron a analizar la letra y decretaron que esas filosas palabras estaban dirigidas al padre de sus hijos Magnolia y Amancio, producto de su amor con el actor chileno.

"Me enseñaste corazón todo lo que no hay que hacer, y jugaste con mi amor hasta perderme, despertaste una ilusión y yo la dejé crecer, no es así como se trata a una mujer... Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste?... Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal", dice otra parte de la canción que habla de engaños y desamor.

“AY AY AY fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a “lo que dicen de mí”, llegué con mi papelito escrito y junto a Santi Celli y Diego Mema le dimos forma y amor. Después, llegó la idea de filmarla en Miami, con equipo de lujo. Estoy feliz de poder compartir música con ustedes. Gracias”, escribió la China en su cuenta de Instagram el día del lanzamiento.

Si bien la China no aclaró hacia quién están dirigidas sus filosas frases, sus fans concuerdan en que son dardos destinados a Benjamín Vicuña, con quien vivió 4 años llenos de amor y, según los trascendidos de esa ápoca, de engaños por ambas partes de la pareja.