La pregunta sobre Wanda Nara de Mirtha Legrand a L-Gante que dejó a todos sin palabras

L - Gante contó detalles íntimos de su relación con Wanda Nara

Además, en medio del programa, la icónica presentadora, Mirta Legrand, quiso ahondar en la actual relación entre Wanda Nara y el cantante. Por ello se atrevió a consultarle sin vueltas a L – Gante si estaba enamorado de la mediática, él sin dudar le respondió afirmativamente y detalló como es su día a día en la relación.

mesaza.png Florencia Peña, Puma Goity, Nicolás Scarpino y L-Gante junto a Mirtha Legrand en "La noche de Mirtha".

Fiel a su estilo, Mirtha indagó sobre los puntos de conflicto más fuertes del escándalo mediático y judicial, “ ¿conoces a los chicos de Wanda? ”, consultó la Chiqui, “ sí, los conozco. Creo que me quieren, los quiero. Me llevo muy bien ”, sorprendió Elián. “ Con las nenas me llevo súper bien, las quiero un montón. Y los varones están un poco más en la suya porque son un poco más grandes, pero también nos llevamos bien ”, agregó el cantante en referencia a los cinco hijos de la conductora junto a sus ex parejas Maxi López y Mauro Icardi.

"Somos el uno para el otro" confesó Elián Valenzuela en la mesa de Mirtha, sobre su amor con Wanda Nara

También enfatizó, “Respeto: me meto lo que me tengo que meter, hablo lo que tengo que hablar con ellos, pero respeto que cada uno tiene a su padre y respeto a su madre ”. También contó que Jamaica, su hija, tiene buena relación con Wanda y las hijas de ella.

Luego, la diva continuó con su cuestionario para el cantante de RKT y logró una respuesta que responde a muchas preguntas… ¿el amor entre ambos es real? Y las dudas se despejan con la frase que L Gante utilizó al hablar de su pareja, “ nos llevamos excelente, somos el uno para el otro ”.

Wanda saludó a Mirtha Legrand al aire y sorprendió a todos con su ida y vuelta

La mediática sorprendió a Mirtha Legrand cuando apareció en su programa acompañando a su actual pareja, Elián Valenzuela (L Gante). Al presentar al joven músico, la Chiqui Legrand consultó por su colega, Wanda Nara, “¿Tu novia vino? ¿Está acá? ”. El músico le confirmó que sí y se notaba muy contento con su compañía.

wanda-mirtha.png Wanda Nara y Mirtha Legrand juntas en la "Mesa de Mirtha" en el Costa Galana de Mar del Plata

Luego, fue la misma Wanda Nara quien se acercó para saludar a la conductora del trece y compartieron un ida y vuelta entre risas y halagos mutuos. Además, Mirtha reconoció su cariño por el cantante: “ L-Gante es un amigo mío, un amigo nuestro ”. Por eso se la veía tan a gusto en la entrevista que realizaba. También, no dudó en consultar a la mediática como se sentía sentimentalmente: “ ¿Estás muy enamorada...? ”, consultó la Chiqui. “ ¿Yo? Estoy muy enamorada ”, aseguró Wanda Nara esbozando una gran sonrisa. “ Bueno, estás muy mona... ”, la felicitó la diva.

La mediática se quedó detrás de cámara acompañando a su pareja y retratando con fotos y videos su presentación en la tradicional mesa televisiva. La noche de Mirtha cerró a pura música y diversión de la mano de L Gante, culminando así la primera edición de un nuevo ciclo televisivo que, durante el resto del año, continuará también en Buenos Aires.