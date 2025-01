Espectáculos La Mañana Flor Peña El Puma Goity destrozó a Flor Peña por la vuelta de Poné a Francella

El Puma Goity y Flor Peña

El regreso de Poné a Francella a la pantalla de Telefe desató un intenso debate sobre los límites del humor y la vigencia de los contenidos televisivos. El programa, emitido originalmente entre 2001 y 2002, fue un éxito rotundo gracias a sus sketches memorables y un humor que reflejaba las costumbres de aquella época. Sin embargo, la repetición de la serie generó críticas, especialmente de Flor Peña, una de las protagonistas, quien cuestionó la adecuación de algunos contenidos en el contexto actual.

La actriz, en diálogo con Teleshow, expresó su incomodidad con ciertos sketches del programa: “Fui muy feliz haciendo Poné a Francella. Amé ese programa y aprendí mucho con Guille en ese momento de nuestra historia. Pero hay algunos sketches que hoy quedaron antiguos, no porque en su momento no fueran geniales, sino porque el mundo cambió y el humor también cambió”. Además, reconoció que hay situaciones que hoy no volvería a interpretar: “Hoy no haría Sambucetti ni La nena con esta cabeza y este contexto. Pero lo hicimos, y también dejé que pasaran cosas que hoy por hoy me pregunto cómo no me daba cuenta”.

Puma 1.jpg Flor Peña El enojo de Puma Goity contra Flor Peña Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron la respuesta de Gabriel "Puma" Goity, quien también fue parte del exitoso ciclo humorístico. En una entrevista con Intrusos (América TV), el actor se mostró molesto con la postura de Peña y cuestionó su crítica: "Es una opinión de Florencia, qué sé yo, pero el público está encantado. Tampoco hay que subestimar a la gente. Me parece que ponerse tan extremo... ¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque no hay más esclavitud? Es un poco exagerado".