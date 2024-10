Cantando 2024: se va Flor Peña y hay nueva conductora

KARINA MAZZOCCO.jpg

La modelo ocupará el lugar de Flor durante la próxima semana y tendrá que lidiar con los participantes más polémicos del reality como así también con el jurado y el VAR que se ha convertido en uno de los elementos más polémicos del programa.

El Cantando suma nuevos participantes

A un mes de comenzar el Cantando 2024, se conocieron nuevos nombres que se incorporarán al programa y tendrán que ser evaluados por Marcelo Polino, Nacha Guevara, Milett Figueroa y Flavio Mendoza.

Tras la eliminación de Nenu López en un mano a mano con Mimi Alvarado el pasado miércoles, se supo que a partir de este jueves se sumarán a la pista Tyago Griffo (hijo de la Bomba Tucumana), Rocío Quiroz, Antonio Ríos, Luisa Albinoni y Brian Lanzelotta.

Rocío Quiroz suspendió su casamiento.

Yanina Latorre se negó a conducir el Cantando

Yanina Latorre reveló recientemente que rechazó la propuesta de convertirse en la conductora del Cantando 2024 durante la ausencia de Florencia Peña, quien se tomará una semana de vacaciones. La panelista de LAM sorprendió con su decisión y explicó los motivos detrás de su negativa en el programa El Observador 107.9, donde detalló cómo su apretada agenda laboral y el cansancio influyeron en su decisión.

“Primero que nada, tengo mucho trabajo, y lo digo en serio. Estoy muy cansada y el Cantando no va todos los días en vivo. No dejaría de hacer LAM, por supuesto, pero agradecí un montón la oportunidad. Creo que es un programa que ya comenzó y que yo lo hubiese hecho diferente, pero no sé si es el momento adecuado para hacerlo”, expresó. Yanina Latorre, fiel a su estilo directo, dejó en claro que no se siente con la energía necesaria para tomar el mando de un programa que ya está encaminado y que nunca ha conducido antes.

Yanina 1.jpg

El rechazo de Yanina no fue solo una cuestión de energía, sino también de respeto por sus compromisos laborales actuales. “No me veo ahí, es algo que nunca hice, y aunque me siento capaz, en este momento del año no puedo", agregó. Con su participación activa en LAM y su programa de radio, Latorre reconoció que el estrés acumulado está empezando a pasarle factura. "Mirá la cara que tengo ahora, de muerta, estoy agotada”, señaló con humor, reflejando su agotamiento físico y mental.