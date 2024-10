El dolor que pasó Florencia Peña durante su tercer embarazo

Al ver a la bailarina muy sensibilizada con el momento que atraviesa, la conductora no pudo evitar sentir empatía. Es por eso que se encargó de marcarle que su lucha refleja el de muchas mujeres. Ante esto, optó por darle fuerza para dejarle en claro que no debe perder las esperanzas y que es posible cumplir este deseo.

“A mí me pasó. Está muy bueno que lo cuentes Sil porque a mí me pasó con Felipe, mi último hijo. Yo había tenido mis dos primeros hijos, Tomás y Juan, sin problemas y cuando intenté buscar a Felipe, no venía”, expresó Florencia Peña al recordar cómo debió transitar esas semanas que fueron críticas y repletas de dolor.

Florencia Peña-Silvina Escudero-1.jpg

“Atravesé dos, casi tres años, de mucha incertidumbre y me sentía muy sola también. Por suerte conecté con otras mujeres que les estaba pasando lo mismo y un día solté. Dije: ‘Bueno, quizá no tenga que ser mamá con Ramiro. Quizá no es mi camino’”, indicó sobre la misma resignación que pasa la bailarina actualmente.

“Así que solté, volví al trabajo y Felipe llegó. De manera natural, llegó. Y a veces, las mujeres entramos en un ‘trip’ (viaje) de querer quedar y exponer nuestro cuerpo. Nadie que no haya pasado por eso entiende lo que significa pincharse y esperar el resultado, a ver que si estás embarazada o no estás embarazada. Es muy duro ese camino”, contó para tratar de aclararle que a veces es cuestión de relajarse.

Los problemas de Silvina Escudero para ser madre

Al encontrar en Florencia Peña una persona que atravesó por los mismos problemas, Silvina Escudero optó por expresar que, más allá de la frustración que siente, toma este momento en su vida como una enseñanza.

Florencia Peña-Silvina Escudero-2.jpg

“Es verdad, es muy difícil entenderlo si no lo vivís. Esta es la vida que me tocó y yo tengo que ser lo más feliz que pueda con lo que Dios y el universo decida. Lloro de emoción, no de tristeza. Hay días tristes y hay días felices. Pero la vida es feliz a pesar de todo”, cerró Silvina Escudero emocionada por el apoyo recibido.