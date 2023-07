La publicación de la hermana de Mauro Icardi en medio de la internación de Wanda Nara

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi)

Hace unos meses, cuando Mauro cumplió años, Ivana tuvo el gesto de saludarlo en sus redes compartiendo una imagen de su infancia, sin embargo, cuando todo parecía que había habido una reconciliación entre ambos, una seguidora le habló a la mediática y la hizo dar cuenta que Mauro había reposteado todos los saludos recibidos, menos el de ella.

“No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos. Le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio”, aseguró ella en ese momento.

Ivana Icardi Wanda Nara 2.jpg

“Quiero compartirles lo que le respondí a esta seguidora, que me lo dijo con toda su buenísima intención, pero ya hay otras personas que le comentan a Mauro o me lo dicen a mí y nunca tuve sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero”, aseguró Ivana Icardi.

“Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano, porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no respondió al WhatsApp, menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso: hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”, cerró. Luego le preguntaron si tenía contacto con Wanda Nara, a lo que respondió con seguridad: “No me hablo con mi hermano. Menos con ella”.