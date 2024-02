La reacción de las superpoderosas tras la salida de Lucía de Gran Hermano

Embed

Antes de su eliminación, Lucía expresó en el confesionario su deseo de quedarse: "Me quiero quedar porque la estoy pasando increíble. Es una experiencia que nadie va a entender nunca. La gente de Salta por favor apoyénme que quiero representar a la provincia. Que sea lo que tenga que ser, pero me quiero quedar. Por favor no me saquen", suplicó la salteña, aunque sus ruegos no bastaron para cambiar el destino.