La reflexión de Jimena Cyrulnik a sus 50 años: "me siento más..."

Durante tres semanas, la actriz y modelo, Jimena Cyrulnik recorrió en moto distintas ciudades de España junto a su esposo, Facundo. Como todo viaje, esta aventura por Madrid, Ibiza y Formentera, marcó un antes y un después en la vida de la también conductora y diseñadora, quien en pocas semanas más estará cumpliendo 50 años.

Luego de esas vacaciones soñadas, donde ella y su marido recorrieron la capital española y sus alrededores así como también las islas baleares, Jimena se animó a compartir sus sensaciones en una entrevista con la revista Gente. Allí no solo habló de su viaje, sino de cómo se siente a los 50 y de su nuevo proyecto en los medios.

"Estuve unos días en Madrid, vi amigos, después me fui a Ibiza unos días más y de ahí a Formentera… Viajar siempre es alucinante porque conocés culturas, gente de todos los países que viven en ese lugar como en España, que hay un montón de inmigrantes de todo el mundo, y la verdad es que está buenísimo. Sobre todo poder quedarte en cada lugar y conocer en este caso Madrid que yo nunca había estado tanto tiempo y la verdad me encantó", comenzó contando la modelo acerca de sus vacaciones.

image

"En casi todos los viajes nosotros lo que hacemos es alquilar una moto y recorrer todos los barrios y las afueras de las grandes ciudades. Y en este caso hicimos eso, tanto en Madrid como en Ibiza y Formentera. Alquilamos moto en todos los lugares y aparte de conocer el centro nos alejamos. Estuve en varios pueblos, en Toledo, en Ávila y fue espectacular", comentó acerca de la idea de recorrer el país en moto.

"Comimos mucha comida lugareña. Los españoles son increíblemente serviciales y simpáticos y la verdad que nos recibieron bárbaro. Nos vamos felices con la panza llena y con ganas también de volver un poco a la rutina para volver a la normalidad y hacer un detox importante", finalizó, acerca de su viaje por España.

Lo que se viene en la vida de Jimena Cyrulnik

Además de su viaje, otro de los temas que tocó en la entrevista Jimena Cyrulnik fue el de su presente y futuro laboral, También compartió una reflexión con motivo de sus 50 años.

image

"Estoy muy contenta con este nuevo programa en la TV Pública que se llama Creadores de estilo, salimos a las 20 horas los sábados. Me convocó Renato Papiccio, productor general del programa y creador de contenido, que es un productor de moda de un perfil muy bajo, pero que hace muchos años que está en el medio. Trabajó muchos años con Roberto Giordano en Chile y en Argentina", empezó comentando acerca de su nuevo proyecto.

"Sí, cumplo 50 años el 8 de noviembre y todavía no lo puedo creer, pero la verdad es que no tengo ningún pudor en decirlo. Me siento muy bien conmigo misma, me siento muy plantada. También me siento bien físicamente y bien de la cabeza, que es un montón, y la verdad es que no me nace ocultarlo", comentó acerca de esta etapa de su vida en la que se encuentra.

"Supongo que tiene que ver con la aceptación y con el momento que estoy viviendo. Creo que una cuando está contenta y feliz del momento que está atravesando y haciéndose cargo de la realidad que tiene, me parece que está bueno decirlo. Prefiero que me digan ‘que bien que estás a la edad que tenés’ y no decir que tengo menos edad y que sea lo contrario", finalizó.