La separación de Edith Hermida y su nuevo novio: "Todo mal"

“Yo apostaba un poquito más. Un pibe chico, pero bueno, ella lo dijo todo. Me parece que él era tipo: ‘che, te mandé un mensajito a la mañana, pero ya son las seis de la tarde’. Yo creo que él igual tiene razón, ella puede trabajar mucho, pero mandale...”, expresó el líder de Bendita con tono ácido.

Y al final agregó con ironía: “Edith es muy fría. No está capacitada para enamorarse. Que no lo ilusione al pibito que estaba re enamorado. Pienso que ahora ella le dijo: ‘perdoname, pero yo me voy de gira con el teatro’”. Hasta el momento, la periodista no habló de su separación en las redes sociales.

Recordemos que tras la ceremonia de los Martín Fierro, Edith fue noticia. Es que luego de la entrega de premios, los famosos pudieron disfrutar de una fiesta donde comieron, tomaron y bailaron hasta altas horas. La mayoría se quedó en el hotel Hilton para pasar la noche. Una de ellas fue Edith Hermida, que estaba divina en la premiación y a las 11 de la mañana se iba del hotel a cara lavada y divertida como siempre.

A La Chiru ¡no le importó nada! y se mostró en las cámaras de "A la Barbarossa" (Telefe). Este martes, "Robertito" Funes Ugarte salió al aire desde el móvil del programa de Georgina Barbarossa para mostrar "el día después" del evento que premia a lo mejor de la televisión y la radio. Los famosos fueron desfilando en su salida del hotel y al encontrarse a Coco Sily y Edith Hermida llegó el momento más divertido.

Con el maquillaje de la noche anterior corrido, Edith dio la nota. "Esta se fue de fiesta. ¿Querés que te cuente todo lo que dijiste o te acordás de todo?", le dijo Coco, que asistió a la fiesta con su novia Caramelito Carrizo.

"No, no. Me acuerdo de todo. (Any Ventura y Maglietti) me dejaron sola en la habitación. Son dos amargas, la única que se quedó fui yo", respondió la periodista cuando le preguntó Georgina si había dormido sola.

"Pero vos estabas corriendo por los pasillos desnuda, lo vi yo", contó Sily para risas de todos en lo que fue una perlita del programa de Georgina.