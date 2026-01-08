El clima en Neuquén

icon
22° Temp
53% Hum
Espectáculos
La Mañana Gran Hermano

La Tana de Gran Hermano a los besos con el hijo de una famosísima mediática

La exparticipante confirmó un nuevo romance a los besos a través de una transmisión en vivo.

La Tana de Gran Hermano a los besos con el hijo de una famosísima mediática

En las redes sociales se confirmó un nuevo romance que sorprendió en el mundo del espectáculo ya que se confirmó a través de una transmisión en vivo en las cuentas de Instagram. Quienes protagonizaron un nuevo romance fueron el Chyno Agostini, hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez, y la Tana ex participante de Gran Hermano.

En las redes sociales se mostraron juntos en medio de los rumores del romance y lo confirmaron en sus palabras. Sin embargo, no bastó con eso y los seguidores exigieron mayores pruebas para confirmar la relación entre ambos ya que muchos conspiraban en que se trata de una historia para sumar seguidores.

Rápidamente enfrentaron las críticas y se dieron un beso que selló la versión que previamente habían confirmado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2009068454289264898&partner=&hide_thread=false

Qué había confesado el artista sobre su infancia

“Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde”, había contado en diálogo con el programa Hay que Ver y sumó: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”,

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel