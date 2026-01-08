La Tana de Gran Hermano a los besos con el hijo de una famosísima mediática
La exparticipante confirmó un nuevo romance a los besos a través de una transmisión en vivo.
En las redes sociales se confirmó un nuevo romance que sorprendió en el mundo del espectáculo ya que se confirmó a través de una transmisión en vivo en las cuentas de Instagram. Quienes protagonizaron un nuevo romance fueron el Chyno Agostini, hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez, y la Tana ex participante de Gran Hermano.
En las redes sociales se mostraron juntos en medio de los rumores del romance y lo confirmaron en sus palabras. Sin embargo, no bastó con eso y los seguidores exigieron mayores pruebas para confirmar la relación entre ambos ya que muchos conspiraban en que se trata de una historia para sumar seguidores.
Rápidamente enfrentaron las críticas y se dieron un beso que selló la versión que previamente habían confirmado.
Qué había confesado el artista sobre su infancia
“Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde”, había contado en diálogo con el programa Hay que Ver y sumó: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”,
