La Tana de Gran Hermano a los besos con el hijo de una famosísima mediática

La exparticipante confirmó un nuevo romance a los besos a través de una transmisión en vivo.







En las redes sociales se confirmó un nuevo romance que sorprendió en el mundo del espectáculo ya que se confirmó a través de una transmisión en vivo en las cuentas de Instagram. Quienes protagonizaron un nuevo romance fueron el Chyno Agostini, hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez, y la Tana ex participante de Gran Hermano.

En las redes sociales se mostraron juntos en medio de los rumores del romance y lo confirmaron en sus palabras. Sin embargo, no bastó con eso y los seguidores exigieron mayores pruebas para confirmar la relación entre ambos ya que muchos conspiraban en que se trata de una historia para sumar seguidores.

Rápidamente enfrentaron las críticas y se dieron un beso que selló la versión que previamente habían confirmado.