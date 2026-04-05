Espectáculos La Mañana ataque "La tiraron al piso y le pegaron": el violento ataque contra la hija de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson conmovió al público al revelar en LAM el violento episodio de bullying que sufrió una de sus hijas durante su regreso a la Argentina, en la etapa en la que Martín Demichelis era entrenador de River. La modelo fue invitada al programa de Ángel de Brito para hablar de su presente, pero terminó compartiendo una situación hasta ahora desconocida que afectó profundamente a su familia. “Nunca lo conté”, comenzó, antes de detallar el hecho que ocurrió en el ámbito escolar.

La estremecedora agresión de los compañeros de la hija de Evangelina Anderson Según relató, el episodio tuvo lugar tras un Superclásico en el que el Millonario resultó ganador. En ese contexto, su hija fue agredida por otros alumnos dentro del colegio. “La agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, contó la mediática, describiendo la violencia sufrida por la menor. La situación fue calificada por la propia modelo como un caso de “bullying fatal”, que dejó una fuerte marca emocional.

Embed La conductora también explicó que no fue informada por la institución educativa en el momento del hecho, lo que agravó la situación. “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, recordó, visiblemente afectada. El episodio generó no solo consecuencias físicas, sino también un fuerte impacto emocional en la niña y en su entorno familiar.