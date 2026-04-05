"La tiraron al piso y le pegaron": el violento ataque contra la hija de Evangelina Anderson
La modelo contó que su pequeña fue víctima de bullying en el colegio mientras Martín Demichelis era entrenador de River.
Evangelina Anderson conmovió al público al revelar en LAM el violento episodio de bullying que sufrió una de sus hijas durante su regreso a la Argentina, en la etapa en la que Martín Demichelis era entrenador de River. La modelo fue invitada al programa de Ángel de Brito para hablar de su presente, pero terminó compartiendo una situación hasta ahora desconocida que afectó profundamente a su familia. “Nunca lo conté”, comenzó, antes de detallar el hecho que ocurrió en el ámbito escolar.
La estremecedora agresión de los compañeros de la hija de Evangelina Anderson
Según relató, el episodio tuvo lugar tras un Superclásico en el que el Millonario resultó ganador. En ese contexto, su hija fue agredida por otros alumnos dentro del colegio. “La agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, contó la mediática, describiendo la violencia sufrida por la menor. La situación fue calificada por la propia modelo como un caso de “bullying fatal”, que dejó una fuerte marca emocional.
La conductora también explicó que no fue informada por la institución educativa en el momento del hecho, lo que agravó la situación. “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, recordó, visiblemente afectada. El episodio generó no solo consecuencias físicas, sino también un fuerte impacto emocional en la niña y en su entorno familiar.
La frase de la hija de Evangelina Anderson que "mató" a la familia
El momento más conmovedor del relato llegó cuando Anderson compartió las palabras de su hija tras la agresión. “Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? No tengo la culpa del trabajo de papá”, le dijo la menor, intentando comprender lo ocurrido. La frase reflejó el desconcierto de la niña.
La modelo reconoció que el hecho tuvo un impacto profundo en todos los integrantes del hogar y que decidieron mantenerlo en privado durante mucho tiempo. “A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, confesó la panelista al explicar por qué eligieron no hacer pública la situación en su momento. El episodio ocurrió hace casi dos años, pero recién ahora decidió compartirlo en televisión.
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