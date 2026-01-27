Evangelina Anderson fulminó a Martín Demichelis: “Papá ausente, irresponsable y mentiroso”

La modelo tuvo un gesto en las redes sociales contra su expareja y padre de sus hijos con quien dejó en claro que no quedó buena relación.

Evangelina Anderson dejó en evidencia a través de su interacción en redes sociales la mala relación que mantiene con su expareja Martín Demichelis . La participante de MasterChef Celebrity quedó en el foco de la tormenta luego de escandalosos “likes” contra el futbolista.

La cuenta de LAM compartió en X (antes Twitter) una serie de likes a durísimos mensajes publicados en un video de la cuenta llamada “libreysuficiente”. Una de las frases que llamó la atención y a la que la modelo le dio “me gusta” dice: “Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y su nueva novia yo soy la mamá soltera loca” .

Otra parte del clip a la que la concursante del reality de Telefe le dio like suma: “ soy la tóxica porque pido lo mínimo , la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada. Nadie ve las noches sin dormir, nadie ve cómo estiro el dinero, nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando por su papá”.

“Duele que te pinten como la mala cuando solo estás tratando de sobrevivir, de criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos”, concluye el video con un texto.

La situación que enojó a Evangelina Anderson

Martín Demichelis y parte de su familia protagonizaron un momento de extrema tensión el pasado 31 de diciembre en una playa de acceso restringido del municipio uruguayo de José Ignacio. El director técnico, junto a sus tres hijos y una sobrina, debió ser rescatado de urgencia luego de quedar atrapado por una fuerte corriente en la zona de Laguna Escondida, un sector considerado de alto riesgo para los bañistas.

El episodio se produjo durante la tarde de fin de año y trascendió públicamente en las últimas horas a partir de la difusión de imágenes en el programa A la tarde, que se emite por América TV. Según se informó, la familia ingresó al mar y, al intentar regresar a la orilla, no pudo hacerlo debido a la intensidad de la corriente.

De acuerdo con el relato del ciclo televisivo, en ese tramo de la costa no hay servicio de guardavidas permanente. Sin embargo, dos rescatistas que se encontraban fuera de servicio y practicaban surf en las inmediaciones advirtieron la situación y acudieron de inmediato para auxiliar a Demichelis y a los menores, evitando un desenlace trágico.

La conductora Karina Mazzocco explicó que la intervención fue clave para evitar una fatalidad. El cronista Oliver Quiroz agregó que la información llegó al programa varios días después del hecho, tras un período de hermetismo, y permitió reconstruir cómo se desarrolló el episodio en el agua.