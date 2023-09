La Tora contó por qué se hizo una jugada cirugía estética: "No conseguía ropa y..."

"¿Dónde te hiciste la reducción de mamas?", preguntó uno de los usuarios. La Tora aprovechó esta pregunta para compartir su vivencia al respecto. "Me cambió la vida", afirmó con un emoji de corazón.

“Me hizo los pechos y algunas cositas más”, comentó. Hace pocos días, también mencionó que anteriormente había recibido inyecciones de bótox en su rostro. “Básicamente me saqué 1,5 kg de teta. Me hizo una persona más feliz y segura”, había explicado La Tora a principios de este año en un video de TikTok que hizo para aclarar dudas. También compartió: “La operación no duele nada y más si tenés los calmantes correspondientes, pero todo depende del cuerpo de cada una”.