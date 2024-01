La Tora sorprendió a los participantes de Gran Hermano mandándoles un regalo desde afuera de la casa

La ex participante del reality aprovechó el streaming que tiene con Telefe mirando la casa para enviarles un regalo a los actuales hermanitos.

Hace un tiempo, luego de entrar a la casa de Gran Hermano, Bautista, el participante oriundo de Uruguay, sorprendió a todos al estrenar su nueva canción titulada 'Ya No Me Duele'. Sin embargo, fue ayer cuando la melodía resonó en la casa gracias al streaming de los ex "hermanitos" de la temporada anterior, 'Fuera de Joda', y en especial a la Tora.