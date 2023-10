La tremenda agresión de Nazarena Vélez contra Carmen Barbieri y Flor de la V: “Son dos…”

Nazarena Vélez volvió a demostrar que no olvida ni perdona a quienes se han portado mal con ella y con parte de su familia. Es que en su paso por el programa de Marcelo Polino remarcó que hay dos personas de la farándula a quienes no puede ni ver: Carmen Barbieri y Flor de la V .

Ahora, habló sobre los motivos por los cuales no existen posibilidades de que entre ellas haya una reconciliación. "Me cae mal y me va a caer mal hasta el día de mi muerte" , lanzó de forma contundente para dejar en claro el daño irreparable que le generó la conductora de Mañanísima.

Ahondando en los motivos por los cuales se pelearon, Nazarena Vélez expuso qué fue lo que más le molestó: "Fue muy soreta, se comportó muy mal, dijo frases muy desafortunadas... dijo que Fabián se mató por mi culpa. No se lo voy a perdonar nunca".

Nazarena-Vélez-Carmen-Barbieri.jpg

"Más allá de lo que pasó entre su hijo y mi hija, que es un dolor que no me lo voy a olvidar nunca más. Ella me parece que es desagradable. ¿Es una artista increíble? Sí, la rompe y todo lo que sabemos de Carmen, pero conmigo se comportó como una soreta", disparó la panelista de LAM contra la conductora.

Pero las balas no fueron sólo para Carmen, sino que también cayó Flor de la V ante sus disparos. Con ella también existieron conflictos, aunque al igual que con la ya mencionada el problema también estuvo vinculado a que se metió con su hija.

Nazarena-Vélez-Flor-de-la-V.jpg

"Me cae mal también, me parece falsa. Cuando pasó lo de Barbie, ella tiene un discurso muy feminista, muy amoroso, de mucha empatía... Y con Barbie no la tuvo, simplemente porque su amigo estaba en el medio del caso. Eso no me parece empático, no me parece bien", cerró picante Nazarena Vélez.