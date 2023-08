La tremenda opinión de Pampita sobre el romance de Vicuña y Oreiro

Ahora, frente a la repercusión generada por sus palabras, Pampita decidió dar un paso atrás y se sinceró en una entrevista con Socios del Espectáculo. Reconoció su arrepentimiento por haber generado especulaciones y haber abierto la puerta a controversias. La modelo y conductora compartió que no está en una etapa de conflicto y que no era su intención que se revivieran situaciones pasadas en los programas de televisión.

"Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida de estar en conflicto o de que se hable en los programas de cosas del pasado... La verdad es que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué, porque yo ya conozco cómo es el medio, debería haber sabido que se iba a armar lío", aseguró en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Pequé de inocente, pero sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más. Yo estoy en otro momento de mi vida, estoy con una vida re tranquila... trabajo un montón pero mi vida personal, sentimental, familiar está en un re buen momento, y busqué mucho estar en esta posición, así que no quisiera volver al pasado de ninguna manera", agregó la conductora.

Pampita 1.jpg

Aunque Pampita admitió que cometió un error y que quizás debería haber sido más diplomática en su respuesta, manifestó que se encuentra en un momento tranquilo y positivo de su vida, donde su vida personal, sentimental y familiar está en un estado favorable. Concluyó que aprendió la lección y no caerá en provocaciones en el futuro.

"Sí, metí la pata, no tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie yo tampoco, no sé por qué empezaron a sacar conclusiones... No debería haber dicho nada, siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar". cerró.