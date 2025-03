La última y más escandalosa pelea de Katia dentro de Gran Hermano

Katia defendió su postura y lanzó una queja contra el grupo: “Hay un montón de personas que duermen un montón y están cansadas y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta que duerma? Cuando hay que hacer una actividad o hay que participar en un en vivo, estoy. Y fíjate que ahora estoy en el ojo de la tormenta. ¿Viste cómo me inflan ustedes que me hacen grande? Ustedes mismos me hacen grande”.

Video de la pelea entre Katia y Eugenia en la casa de Gran Hermano

Pero Eugenia se mostró completamente desinteresada en la discusión y le respondió de manera burlona: “Me torrás. Ni para pelear me divertís, te juro. Me duermo, me duermo, me duermo”. Lejos de calmarse, Katia disparó con todo: “Apenas llegaste, te quisiste colgar de mi cu... La querías picar, te querías hacer la picante y tenés un hambre”.

katia-eugenia 2.png

katia-eugenia 1.png

Confundida, Eugenia preguntó: “Ay, sí, pero ¿qué significa tengo hambre?”, a lo que Katia cerró la pelea con firmeza: “Averígualo. No me voy a quedar más callada. Dejá de romper las pelotas. Densa”.El enfrentamiento dejó en evidencia que la convivencia entre ambas se vuelve cada vez más difícil y que la casa de Gran Hermano sigue siendo un terreno de conflicto constante.