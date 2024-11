Lady Gaga se suma al elenco de la segunda temporada de "Merlina"

Según el medio internacional Entertainment Weekly, Lady Gaga se suma al elenco, pero aún no se sabe qué papel tomará en la serie, que actualmente se está filmando en Europa.

La conexión entre Lady Gaga y Merlina

La incorporación de Lady Gaga a las filas de Merlina se produce después de que la protagonista de la serie, Jenna Ortega, dijera a principios de 2023 que le "encantaría" que Gaga se uniera al programa y sugirió que Netflix probablemente también respaldaría la idea.

Ortega dijo sobre el papel hipotético de Gaga en ese momento: “Creo que la Sra. Thornhill y Merlina tenían esta extraña relación de mentoría o se entendían de cierta manera, así que, si Lady Gaga fuera parte, creo que tendrían que ser dos monstruos que se entendieran entre sí”.

image.png

Antes de la presentación de Ortega, Lady Gaga había mostrado su cariño por la serie en diciembre de 2022 cuando recreó el baile viral que se generó después del episodio final del programa . En una escena del popular programa, Ortega realizó un baile al ritmo de "Goo Goo Muck" de The Cramps, que luego fue doblado con "Bloody Mary" de Gaga en las redes sociales.

La nueva canción de Lady Gaga

Días atrás, Lady Gaga estrenó su nueva canción “Disease” junto a un videoclip bajo dirigido por la ucraniana Tanu Muino, que trabajó con importantes artistas como Rosalía, Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, Lizzo, Lil Nas X o Elton John.

La historia del clip comienza en una calle tranquila con una misteriosa sombra manejando un auto. Mientras la cámara se aleja, se revela que Gaga está acostada sobre el capó. Parece estar poseída y le sangra la nariz mientras canta la primera estrofa.

Luego, la estrella se pela con otro personaje e intenta escapar del coche. El conducto la abraza, pero ella escapa rápidamente. Sobre el video, Lady Gaga contó: “Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca me fue fácil afrontar cómo me dejo seducir por el caos y la agitación. Me hace sentir claustrofóbica”.

Embed - Lady Gaga - Disease (Official Music Video)

“Esta canción se trata de enfrentar ese miedo, enfrentarme a mí misma y a mi oscuridad interior, y darme cuenta de que a veces no puedo vencer o escapar de las partes de mí misma que me asustan. Puedo intentar huir de ellos, pero todavía son parte de mí y puedo correr y correr, pero eventualmente me encontraré con esa parte de mí nuevamente, aunque sea por un momento”, dijo.

Y continuó: “Bailar, transformarse, correr, limpiarse. Esta integración es, en última instancia, hermosa para mí porque es mía y aprendí a manejarla. Soy la directora de mi propia sinfonía. Soy cada actor de las obras que son mi arte y mi vida”.