Las fotos del festejo íntimo de Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, por su 20 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nancy Dupláa (@duplaa_nancyok)

La actriz compartió imágenes de la íntima celebración familiar que tuvo lugar, destacando una deliciosa torta casera: una chocotorta decorada con dulce de leche y confites rocklets, con relleno de galletitas Chocolina, un clásico en los cumpleaños argentinos. Acompañando las fotos, Dupláa escribió: "Veinte. Mi clásico tortero. Mi momento de felicidad extrema y la hija más hermosa y buena del planeta. Feliz cumple mi amor".

Las imágenes revelaron momentos inéditos de la infancia de Morena, así como fotografías más recientes que demuestran su crecimiento en los últimos años. Además, dejaron entrever su amor por los animales y su personal estilo.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri 2.jpg

Los seguidores y amigos no tardaron en enviar sus buenos deseos. Entre los famosos que se sumaron a las felicitaciones en los comentarios estuvieron Matías Martin, Verónica Lozano, Paola Krum, Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Flor de la V, Anita Pauls, Ángela Torres, entre otros.

"¡Feliz cumple More! ¿Qué se siente ser la mezcla perfecta de dos sex symbol? ", "brindo por tu magia de dar amor y abrazar a los que te quieren bien. A disfrutar de tu papá, mamá que son nuestro gran orgullo de nuestro bello país", "hermosa y luminosa te deseo toda la alegría y el amor siempre. Te quiero", "More me acuerdo cuando naciste .... que los cumplas feliz", fueron alguno de los comentarios de los seguidores de la actriz.