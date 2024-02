Las fotos de la casa de Virginia, la participante de Gran Hermano

La participante que ingresó a GH, hace unas semanas, reveló cómo es su relajado estilo de vida, antes de entrar al reality. “Miro series hasta cualquier hora y me levanto a eso de la una, dos o tres de la tarde”, expresó sobre sus pasatiempos y reconoció que no es la mejor encargada para realizar las tareas del hogar.

“Todo lo que tiene que ver con ser ama de casa no me gusta para nada. Si me cocinan, va a ser mejor”, reconoció. Sin embargo, Virginia vive sola en La Plata y su casa es pequeña para poder mantenerla de la mejor manera, en cuanto a limpieza y orden.