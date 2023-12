"Lo mataron": Yanina Latorre contó cómo fue la muerte de su perro

Las lágrimas de Yanina Latorre hablando sobre la muerte de Toto, su perro

Yanina, entre sollozos, relató los intentos desesperados de Diego por salvarle la vida a Totó: "Me llamó desesperado, no podía conseguir veterinaria porque estaba todo cerrado. No respiraba y conseguimos a una que vive acá cerca. Vinieron Lola, Dieguito, nos despedimos todos y esta chica se lo llevó en su camioneta para cremarlo". Yanina concluyó diciendo: "Fue un accidente que podía ser evitable. No merecía ser así su muerte, 15 años de compañero, nunca gruñó, nunca mordió".

Embed Atropellaron a "Toto", el perrito de Yanina Latorre, y murió al toque. @AngeldebritoOk pic.twitter.com/bgN8nSK4xQ — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) December 24, 2023

Por otro lado, la hija de la familia, Lola Latorre, expresó su dolor en las redes sociales: "Te amo Toto, gracias por cuidarnos y acompañarnos siempre. Nunca te vamos a olvidar. Te voy a extrañar con todo mi corazón. Sos y vas a ser siempre lo más importante de esta casa. Para siempre". La joven influencer compartió fotos y añadió: "Tan lindo, bueno y compañero. Te amo hasta el cielo. Qué dolor". La muerte del querido Totó ha dejado a la familia Latorre sumida en la tristeza en estas fechas navideñas.