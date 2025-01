Los mejores looks de los famosos para empezar el año nuevo de fiesta

Los famosos argentinos siempre encuentran la oportunidad perfecta para sacar a relucir los mejores looks o los favoritos para las galas

Empezar el año se volvió también una oportunidad perfecta para sacar a relucir los mejores looks o los favoritos para las galas y los famosos argentinos no dejaron pasar la oportunidad. A través de las redes sociales, deportistas, modelos e influencers de la escena local compartieron sus looks elegidos para celebrar el inicio del 2025 y marcaron tendencia.