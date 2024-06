Lucía y Florencia de Gran Hermano se cruzaron en vivo por el corazón de Nico

La conversación comenzó con Vero Lozano destacando el comentario de Lucía: “Está Florencia y está Luchi, que con esa carita dijo ‘lo espero afuera a Nico’”. Maidana, sin dudar, respondió: "Nico me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él... lo dije en la casa, yo con los pibes no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres".