Luis Novaresio contó qué le dijo su mamá cuando le confesó que era gay

Hace ya varios años que el reconocido periodista Luis Novaresio contó públicamente su orientación sexual para generar conciencia que este tema no debe ser tabú, sin embargo, nunca había revelado tantos detalles internos como en este caso.

En primer lugar, respecto a su relación con su padre y como fue el momento donde quiso blanquear su sexualidad, contó: “En la vuelta de un viaje a Rosario con mi papá, yo le conté lo que quería hacer y, en esa charla, mi papá me preguntó en el auto ‘¿vos estás bien?’. Mi viejo no pudo nunca preguntarme si era gay. ‘Yo lo único que quiero es que estés bien’, me dijo y al mes se murió”.

Fue allí cuando el conductor quiso saber si creía que su padre presentía su orientación sexual, a lo que el periodista confesó: “Él sabía. Sentí que me estaba diciendo ‘tengo claro cuál es tu elección y quiero que estés bien’. En una charla con un amigo de él, me contó que mi papá tenía miedo de que la pasara mal por mi elección sexual".

Sin embargo, la situación no fue la misma con su mamá, quien nunca terminó de entender del todo a su hijo y lo hizo sufrir con un duro gesto. “Mi vieja reaccionó como el traste cuando supo que era gay. Le parecía horrible. Pero hizo lo que pudo”.

“Primero decía la clásica: ‘el problema no sos vos, son tus amigos’. Hasta que después entendió que era una decisión que ya tenía tomada y conoció a mi primera pareja”, completó en ese sentido el también abogado.

En una entrevista de un par de años atrás con Infobae, Novaresio había recordado unas tristes historias con su madre: “A mamá podría reprocharle su dureza. Cierta intransigencia. A ella le costó mucho bancarse la idea de tener un hijo gay. Y me hizo muy pesada esa historia”.

En aquella oportunidad contó un mensaje que le había dejado ella y que le dolió mucho: “El 16 de febrero de mis 16 años, me dejó una carta en la que decía que respetaría mi decisión de vida. Pero que le dolía el hecho de que yo haría perder el apellido. Y eso fue un mazazo para mí”.