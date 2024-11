Luis Ventura apuntó contra L-Gante por su polémico desplante

Según relató Ventura en A la Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco, lo que más le molestó no fue solo el plantón, sino la actitud del cantante: "Me plantó una nota que habíamos promocionado toda la semana. Me molesta la ingratitud y el desagradecimiento. Todos saben en qué lugar me puse en todo lo que fue la carrera de L-Gante. Que me tires un guantazo en la cara, me jode", expresó el periodista.

Embed L-GANTE vs. VENTURA: El DESPLANTE del artista al presidente de APTRA



"Me jode que me tiren un guantazo gratuito"

"Me quedaron ganas de mandarlo al carajo"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/ts6pu4hyJB — América TV (@AmericaTV) November 18, 2024

El enojo de Luis Ventura contra L-Gante

El momento de mayor incomodidad llegó cuando, desde el camarín del Gran Rex, L-Gante gritó irónicamente: "Aguante Rial". La frase fue un dardo directo, ya que Jorge Rial y Luis Ventura mantienen una conocida enemistad desde hace años.

"Me sentí ofendido cuando me nombró a Rial. Sabe perfectamente que estoy enfrentado con él. Me quedaron ganas de mandarlo al carajo a L-Gante", sentenció Ventura, visiblemente molesto.

El periodista también recordó su apoyo a Elián Valenzuela en momentos difíciles de su carrera: "Me quedé hasta las tres de la mañana en un lugar donde había poca gente, haciéndole el aguante a alguien que estaba detenido en un lugar injusto".

En su descargo, Ventura no dejó pasar la oportunidad de señalar que, pese a su conocida vehemencia, había decidido contenerse. "Mejor que no tenía voz, porque, en ese momento, sí hubiera sido muy temperamental, como soy yo", admitió, aunque no pudo evitar catalogar la situación como un gesto de "ingratitud y desagradecimiento".

Ventura 2.jpg Luis Ventura

Ventura furioso contra L-Gante y Wanda Nara

El conductor también resaltó que su enojo no radica en cuestiones personales, sino en el esfuerzo colectivo de su equipo: "Yo me planté por mis compañeros, por mi producción. Lo único que a mí me quedaron ganas fue de mandarlo al carajo, pero no lo hice por respeto a la producción".

El contexto personal de L-Gante, marcado por su relación con Wanda Nara y el conflicto mediático con Mauro Icardi, parece haber incrementado la exposición del cantante en los medios. Sin embargo, este episodio con Ventura expone cómo su actitud puede generar roces incluso con quienes lo apoyaron en el pasado.