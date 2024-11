La actriz argentina publicó un video en las redes sociales para aclarar los motivos que la dejan fuera de la gira mundial que prepara Rebelde Way.

Luisana Lopilato no aceptó ser parte de ErreWay Tour: los motivos

Furor en el mundo por el regreso de Rebelde Way. La tira juvenil argentina que tuvo dos exitosas temporadas en la televisión regresa en una gira mundial con un espectáculo musical con casi todos los protagonistas. Decimos “casi” porque Luisana Lopilato aseguró que no formará parte del tour.

Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba están felices de regresar con sus personajes en una gira 2025 que los llevará a Ecuador, Perú, Italia y España. Sin embargo, la actriz y mujer del cantante canadiense Michael Bublé no podrá subirse a los escenarios por una agenda laboral repleta.

La actriz que se lució con el papel de Mía Colucci en Rebelde Way en el 2002 usó sus redes sociales para compartir un video y explicar los motivos de su ausencia. “¡Hola a todos! Bueno, sé que se pusieron recontentos con la vuelta de R-Way, yo también me puse muy feliz por ellos ”, comenzó diciendo.

Y luego respondió lo que muchos seguidores le consultaron sobre su participación: “me llenaron de preguntas en las redes sociales y bueno, estoy acá para contestarles. Muchos quieren saber si voy a formar parte tour y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundoFamososOk/status/1861564172238012719&partner=&hide_thread=false Luisana Lopilato sobre la vuelta de Erre Way pic.twitter.com/7eRFqBRPbB — MF (@MundoFamososOk) November 27, 2024

Pese a que no participará de la gira, Lopilato no cerró la posibilidad de ser parte de algún recital. “Quien te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito”, indicó.

Y explicó, acto seguido, las razones que le impiden acompañar a sus amigos en este revival: “Básicamente es por temas de calendario. El 2025 lo tengo tomado con mucho trabjajo. Gracias a Dios, voy a estar filmando una película en marzo en Vancouver. Después en mayo tengo “Pepita, la pistolera” y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar”.

NOTICIAS 1 .png

“Asi que estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, sumó recordando su personaje de Mía Colucci.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer el cariño que ha recibido de la gente en esta última semana. “Me llenan de amor en las redes. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper. Y bueno, yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten. Y los apoyo en todo. Y vamos, vamos que la van a romper”.

NOTICIAS 1 .png

Sin Argentina, las fechas de la gira mundial

Por el momento no se conoce el día que el grupo se presentará en Argentina. En tanto que la gira mundial comenzará el 24 de abril en Quito, el 26 de abril en Guayaquil, el 3 de mayo en Lima, el 4 de junio en Nápoles, el 6 de junio en Madrid y el 7 de junio en Barcelona.

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 2 de diciembre.