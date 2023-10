¡Manos en la...! Así agarraron al Conejo con su bailarina y todos hablan de romance

Un video registró al ex participante de Gran Hermano en una situación de mucha confianza e intimidad con su compañera del Bailando. ¿Qué dijeron ellos?

Mientras recrudece el intercambio de dardos con su ex pareja, Coti Romero, muchos vinculan sentimentalmente a Alexis “Conejo” Quiroga con Martina Peña , su compañera en el Bailando 2023 , con la que se lleva fantástico y forjó una relación de enorme confianza.

EL CONEJO.mp4 El video que filmó Pochi de Gossipeame, donde vio una "frotada consoladora" que para ella es indicio de romance entre El Conejo y su bailarina.

“Hace rato que vienen con los chismes. El finde ella salió con un grupo de amigas, yo con mi familia, estuvimos en el mismo boliche y volvieron a decir cosas. Fuimos juntos, pero fue el equipo", aseguró el Conejo al ser consultado sobre el supuesto romance con su bailarina.

Aprovechando que Martina Peña estaba junto al Conejo en la previa del programa, la joven también habló en la nota y dio su versión sobre el tema: “Era la obra del coach, que estrenó, yo fui con una amiga y nada, salimos. Así como decimos ‘vamos a tomar un café’ después del ensayo, es lo mismo. Es mi compañero, mi amigo, nos estamos conociendo los tres y hacer planes juntos es divertido”.

“Es mi compañero y yo lo veo como eso. No quiero mezclar lo laboral con lo personal, no me parece que esté bueno porque tengo muchas ganas de durar en el Bailando”, cerró la bailarina.