Marcela Tauro contó un hermoso dato sobre el futuro de Silvina Luna

Silvina Luna y marcela Tauro 1.jpg

“Marce, a vos te pasaron muchas cosas ¿creés que decir creo en esto te ayuda a aferrarte a la vida?. Los corro a los médicos porque son unos genios”, preguntó Karina Iavícoli. “Obvio que vive gracias a los médicos...”, explicó Marcela Tauro.

“Pero lo espiritual, ¿de qué manera decide?”, repreguntó su compañera. “El alma decide. Nuestra alma decide. Yo sé lo que le pasó a Silvina, pero lo va a tener que contar ella cuando salga”, aseguró Marcela Tauro.

“¿Cómo sabés?”, preguntó. “Porque me enteré. Pero ella decidió pelearla. Estando ahí te pasan situaciones. Hay gente que ve el túnel, hay gente que está en coma y vuelve…”, respondió ella.

Silvina Luna y marcela Tauro 2.jpg

“Estás diciendo que Silvina cuando se despertó manifestó algo...”, acotó sorprendida Maite Peñoñori. “A su familia, a sus amigos, creo que les contó algo”, explicó Marcela Tauro.

“¿Vos creés que tenía el alma enferma?”, preguntó Laura Ubfal. “No, no. Yo creo que el alma decide si se queda o no. No era el momento de ella”, opinó. “Silvina comienza con esta leve mejoría cuando se conoce la situación y la gente empieza a pedir por ella”, explicó Guido Zaffora. “La oración. El poder de la oración llega. Es energía”, reafirmó Marcela Tauro.

“Ella entra a la guardia el 13 de junio. Al principio el cuadro era grave. Muy grave. Cuando se conoce la noticia empieza a mejorar”, sumó Guido Zaffora. “Yo creo en el poder de la Virgen. Yo creo en un montón de cosas...”, cerró Marcela Tauro.