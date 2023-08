Marcelo Tinelli contó por qué sigue peleando con Guillermina Valdés

Aunque desde su separación mantienen una buena relación, hay un tema por el cual la ex pareja discute y no logra ponerse de acuerdo.

Desde que se separaron en el 2022, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés han demostrado seguir manteniendo una muy buena relación. Sin embargo, no todo es idílico en el ex matrimonio y siempre hay algún motivo que desencadena las discusiones. Al fin y al cabo, si se separaron es porque entre ellos había ciertas desavenencias.

MARCELO TINELLI.mp4 En su viaje a Paraguay Marcelo Tinelli reveló cuál es el motivo que desata las peleas con su ex, Guillermina Valdés.

En LAM reprodujeron la entrevista que le brindó el conductor a Silvia Viera, figura de las mañanas de América TV Paraguay. En el reportaje, Tinelli reveló pormenores de la crianza de Lolo. Sobre todo, de la relación del niño con la tecnología.

"Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse -relató el conductor- Entonces les dije 'chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos' y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor'".

En relación a ese tema, el gerente de programación de América TV reveló sus diferencias con su ex mujer. "Con Guillermina muchas veces discutimos eso, charlamos, no discutimos, pero hablamos de eso... Ella en su casa no lo deja usar la Play. A mí me gusta que tenga la Play en casa, pero con un límite de horas, porque me parece que es integrador porque todos los amigos juegan, si no se queda afuera de un sistema también", explicó Marcelo Tinelli sobre los motivos de sus discusiones con Guillermina Valdés.