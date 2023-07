Espectáculos La Mañana Coki Ramírez Coki Ramírez reveló cómo se imagina su reencuentro con Marcelo Tinelli

La cantante cordobesa vuelve a la pista del Bailando por un sueño después de 12 años y contó si planea revivir sus fogosas previas con el conductor.







Coki Ramírez espera ansiosa su debut en el Bailando 2023.

Coki Ramírez vuelve a la pista del Bailando por un sueño cuando ya pasaron 12 años de su impactante debut en el certamen, donde el fogoso coqueteo con Marcelo Tinelli en las previas conquistó tanto al público como al conductor del programa.

"Yo siempre di todo por el programa y la pasé muy bien", dijo la cantante cordobesa en LAM. Y aseguró que si no volvió antes al certamen es porque en el 2012, año en que iba a bailar junto a la Mole Moli, "alguien me bajó". Aunque no quiso decir nombres, quedó claro que se refería a Guillermina Valdés, ya que su desaparición del Bailando se dio justo cuando Marcelo empezó la relación con la mamá de Lolo, su hijo menor.

El regreso se da, paradójicamente, cuando Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya no están juntos. "Yo estoy soltera y sola. Marcelo, está soltero pero me parece que no está solo nunca", dijo Coki Ramírez. Y agregó con picardía: "Yo soy lo que Marcelo necesita. Hay que ver si él es lo que necesito yo".