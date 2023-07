Espectáculos La Mañana Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli explotó contra Jorge Lanata: "Con la enfermedad no se jode"

El emblemático conductor habló acerca del delicado momento de Wanda Nara y le pegó al periodista por haber revelado la información.







El mundo de la farándula y el espectáculo se vio revolucionado hace unos días cuando el periodista Jorge Lanata en su programa de radio por Mitre reveló que Wanda Nara padece de Leucemia, lo que generó mucho revuelo y también le valió de críticas a él por haber contado de esa manera una información tan delicada sin que antes hable la propia protagonista. En ese contexto, Marcelo Tinelli pasó por los estudios de América en el programa Intrusos y recordó una situación parecida que le tocó padecer en lo personal.

“Me estaba acordando algo que me pasó a mí hace muchos años. Mi mamá una vez se enteró antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada, que era una esquizofrenia, a través de una tapa de la revista Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debía joder. Hay un límite ahí me parece”, arrancó el cabezón.

En relación a como se dio lo de Wanda, continuó: “Yo lo escuchaba a Jorge Ayer y no estaba de acuerdo. Me acuerdo fue una tapa de la revista Noticias que salió en una página del diario La Nación. Se me viene la imagen de mi vieja. En casa se comparaba ese diario y en ese momento viene ella con la tapa que decía: ‘El éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia’”.