Marcelo Tinelli explotó contra su primo el Tirri por un llamativo hábito que tiene

Esta vuelta, Tinelli lo invitó a su casa y tenía en la heladera una porción de Rogel pero él no lo acompaño y decidió exponerlo públicamente: "No soporto que se cuide en las comidas. Íbamos a comer una torta rogel con dulce de leche y pidió melón con ananá".

Embed - El pase de factura de Marcelo Tinelli al Tirri por un hábito que lo indigna: "No lo soporto"

Indignado, le reprochó: "¿Por qué no comés torta, dulce de leche, no comés nada? No quiero eso... por qué te cuidás tanto". El Tirri intentó explicar las cosas que tenía su plato pero Marcelo no quiso saber nada: "Dejate de joder".

Marcelo Tinelli y el íntimo video que lo dejó muy mal parado

Marcelo Tinelli en las últimas horas fue duramente criticado junto con sus hijas debido a un video que publicaron en redes sociales en donde quedó expuesta la ropa que llevaba puesta el personal doméstico. Esta actitud hizo que las críticas hacia la familia Tinelli estallaran y saliera a la luz el trato que mantiene el conductor con sus empleados.

El reconocido presentador de Showmatch dio a conocer un video de forma inocente, sin percatarse que eso le costaría miles de comentarios negativos en Instagram. Junto con sus hijas, Tinelli mostró la dinámica familiar de una tarde en su casa, sin embargo, fue "cancelado" por la forma en la que hace que se vistan sus trabajadoras.

image.png

Este fin de semana, Marcelo Tinelli y sus hijas se vieron en el ojo del huracán tras publicar un video en sus redes sociales, donde mostraron un momento en familia que desató un escándalo. La grabación, que fue compartida por el conductor, reveló la vestimenta de su empleada doméstica, quien, según Tinelli, es un miembro más de la familia. Sin embargo, la prenda que lucía la mujer no pasó desapercibida y causó una ola de críticas en las plataformas sociales.

La debacle tuvo su punto cúlmine cuando él le ordenó a una mujer que trabaja para él traerle un martillo para arreglar una mesa. Los comentarios no tardaron en llegar, y muchos usuarios criticaron que la mujer apareciera vistiendo un uniforme que algunos calificaron de "anticuado" y similar al de una "mucama de telenovela". Los comentarios en las redes fueron lapidarios y acusaron a la familia Tinelli de hacer visible una clara distinción "de clases".

“¡Cómo marcan la diferencia!”, señaló una de las internautas. Mientras que otros, por su parte, cuestionaron la solicitud que hizo Marcelo Tinelli a la empleada, con comentarios del estilo “¿Por qué le pide que traiga un martillo?”. Posterior a las críticas el conductor decidió eliminar su posteo.