María Becerra contó cuál es el proceso que atraviesa para mejorar sus pulmones tras la internación

“Estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro”, explicó la artista visiblemente conmovida. “Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, agregó en el mismo video. El diagnóstico fue grave: una hemorragia interna que le hizo perder dos litros de sangre. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, relató Becerra.