María Becerra contó por qué no tiene amigas mujeres

María Becerra participó en una entrevista en donde reveló aspectos poco conocidos, no solo de su personalidad, sino también de su vida privada. La cantante compartió que no posee un grupo de amigas y se describió como una persona muy solitaria.

En un clip que se viralizó rápidamente de una nota que brindó la cantante argrentina en el marco de la promoción de la película Rápidos y Furiosos X, donde ella participó, fue que contó a que se debe su falta de amistadas.

María profundizó: “Los momentos, quizás que comparto con mi familia o que estoy a solas con mi equipo con mi novio, que nos ponemos a hablar y decir ‘che, qué zarpado lo que nos pasó, qué lindo lo que estamos logrando’. Nos felicitamos entre nosotros y nos hacemos tomar mucha conciencia de esta realidad, que es muy efímero y que es medio fantasioso en algún punto”.

“Es difícil también querer entablar alguna amistad hoy en día porque termino alejándome de esa persona cuando pasan unos meses y digo ‘qué lindo, estoy haciendo una amiga’ y no sé qué hasta que de repente te dicen ‘te quiero hablar. Te acordás que yo tengo un emprendimiento. Bueno, quería pedirte si podés…’”, protestó María.

Becerra se quejó de que “no era que querías venir a mi casa a tomar mate y hablar para verme… La verdad es que pasan mucho esas cosas, entonces una también se cierra. Lo vivo así y realmente siempre me ha pasado que conecto más con los hombres y esa es mi realidad”.

“He intentado muchas veces crear mi grupo de amigas, pero me di cuenta de que estaba forzando algo que no nacía. No me sentía cómoda porque me terminaban diciendo algo con respecto a mi cuerpo o porque terminaban compitiendo conmigo”, continuó Becerra.

María Becerra contó que sufría Bullyng

Para finaliza, explicó también que: “Soy de una familia muy grande. Tengo 90 primos, realmente. Somos 4 hermanos. Tengo sobrinos. Mi mejor amiga es mi hermana. Me crié mucho en ese sentido y realmente siempre tuve una realidad que yo fui muy bulineada en el colegio, entonces para mi era normal salir al recreo y sentarme en la esquina y que nadie me hablara”.