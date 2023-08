Mariana Nannis rompió el silencio y apuntó contra Alex Caniggia y Melody Luz

La mediática no se quedó callada y echó más leña al fuego del conflicto.

Cuando nadie se lo esperaba por lo unidos que habían estado siempre, Mariana Nannis y su hijo Alexander Caniggia están protagonizando un enfrentamiento público de proporciones gigantescas, con dardos y acusaciones de un lado hacia el otro. Todo comenzó cuando Alex acusó a su madre de haberlo desalojado del lujoso departamento en el exclusivo Hotel Faena, dejándolo en una situación precaria. Pero la respuesta de Mariana no se hizo esperar y sembró más polémica.

En un video compartido en su perfil de Instagram, Mariana Nannis subió una cruda reflexión sobre la importancia de la familia. "El que tiene madre es rico y no lo sabe", exclamó, enfatizando la relevancia de su papel como madre en la vida de su hijo. Una frase que resonó no solo por su emotividad, sino porque hasta hace poco, la relación entre ambos era perfecta.

Mariana Nannis y Alex Caniggia 1.jpg

La situación no hizo más que escalar cuando Alexander lanzó duras declaraciones en contra de Mariana, dejando en claro su profundo resentimiento por la situación. "Esto no se lo voy a perdonar nunca en la vida", expresó con angustia el mediático joven. Y remató con un contundente: "Para mí ya no existe, le hice la cruz".