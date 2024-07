Marina Calabró fue escrachada en un encuentro clandestino

El encuentro quedó al descubierto tras el error que cometió ella en dejar el auto estacionado en un lugar donde no debía. Y eso no es todo. Fue él quien tuvo que mover el vehículo tras las quejas de los vecinos del lugar.

Y agregó: "Llega la vecina y pregunta por el chat grupal de quién era el auto. Los vecinos se ponen a buscar la patente y sale que es de Marina Edith Calabró. Uno de los vecinos, que estaba odiado con la situación, se puso la alarma temprano y llamó a la policía".

"Cuando llegó la multaron a Marina Calabró y resulta que, a la mañana, un vecino se pone al lado del auto y le pega un cartel. Dijo que hasta que no llegara la persona no se iba a ir. No llegó Marina a sacar el auto, llegó Rolando Barbano", sostuvo Pepe sobre el episodio que protagonizaron.

"Cuando Rolando Barbano sea persona le dice al vecino: 'discúlpame, mi chica dejó mal estacionado el auto'. El vecino le dice: 'tu chica es muy maleducada, le escribimos todos por Instagram y no contestó'. Encima había muchas cocheras por la zona, para que estacionara", cerró.