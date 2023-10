Marixa Balli estalló llena de furia contra Migue Granados: “Es desagradable y…”

Embed - Marixa Balli apuntó sin filtro contra Migue Granados

"Él habló muy mal de mí. De mí habló pestes con el tema de Carmen Barbieri", comenzó relatando la cantante para revelar que tiene un problema personal con el hijo de Pablo Granados. Es por eso que ahondó en las cuestiones que le molestaron de él.

Tras contar lo sucedido con “el tema de Carmen”, Ángel de Brito consultó: "¿En dónde?". Por lo que Marixa Balli volvió a demostrar su odio y comenzó a ningunearlo al hablar de su programa: "En la radio, streaming, no se que mier... hace".

Migue-Granados-Marixa-Balli.jpg

"No me cae para nada simpático porque no habla bien como hombre. En ese momento igual dije: 'quién es este tipo'. Muy desagradable", disparó la cantante, quien también admitió no recordar con exactitud qué fue lo que dijo Migue Granados sobre ella, pero que igual está ofendida al respecto.

Además, mencionó que ella no lo escuchó de forma directa, sino que se enteró de otra forma: "En las redes me lo están contando mis seguidores”. Por último, también demostró enojo al recordar que el conductor de Olga utiliza su nombre en ESPN Playroom para traerle mala suerte a sus contrincantes: “Cuando juegan al básquet y tira otro al aro, dice 'Marixa Balli' para mufarlo".