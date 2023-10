Marixa Balli se hartó y expuso a Carmen Barbieri

Marixa Balli comentó con ironía sobre el deseo de algunos de llevar sus diferencias a los tribunales, diciendo: "A mí me causa gracia cómo todos quieren hacer juicio con estos temas, que son temas graciosos sinceramente, porque esto no le arruina la vida a nadie, no le caga la carrera a nadie. A mí me la recontra cagaron la carrera, yo tendría que haber hecho un recontra juicio porque me arruinó la carrera y me cagó la vida".

La panelista compartió el impacto profundo que tuvo en su vida después de ser señalada como 'mufa' por Carmen Barbieri, a tal punto que tuvo que mudarse a Estados Unidos: “Todo gracias a esta señora”. "Se pone nerviosísima, 'voy a hacer juicio', con algo que no le afecta la vida ni la carrera, ni la salud a nadie... A mí me afectó psíquicamente, económicamente no porque yo estaba hecha, pero a mí me gusta laburar y me tuve que fumar muchísimas situaciones", explicó Balli.

Embed

Por qué Carmen Barbieri tildó de mufa a Marixa Balli

Marixa enfatizó su dedicación al trabajo y su vida saludable: "Como una mina que no fuma, que no se droga, que no toma alcohol, me rompo el lomo y eso está totalmente a la vista desde hace muchísimos años, ¿cómo la podes arruinar? ¿La podes arruinar diciendo 'esta mina que labura 24/7'? No. Entonces dijeron 'vamos a decirle mufa'".

La panelista también compartió su experiencia con la ayuda de un psiquiatra para sobrellevar las consecuencias psicológicas de las acusaciones públicas. "Yo, realmente, tan segura de mí, salí adelante y me la banqué, con psiquiatra. Un día el psiquiatra me dijo que mi problema psicológico era más por lo que vos me habías dicho... durante tanto tiempo con Jorge Rial, que por lo que yo viví, que fue trágico. Pero te reíste de eso sin ningún tipo de problema", reveló.

Cuando se le preguntó sobre el origen de su conflicto con Carmen Barbieri, Marixa Balli especuló: "Yo creo que eso empezó con el tema de Rodrigo. Rodrigo provocó en mi vida que haya gente que me odie totalmente. Yo creo que le pegó eso". Con una nota de resignación, Balli concluyó: "Fui muy buena con esta señora", dejando entrever la magnitud de la situación y el impacto duradero en su vida y carrera.