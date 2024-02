Martín Ku contó por qué razón salvó a Furia de irse de Gran Hermano

El jugador salió al patio con Licha y le explicó en detalle los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera, luego de enviar a Virginia a placa y sacar a Juliana. El participante apodado “El Chino” le dejó en claro a su amigo que no puede olvidar lo que le dijo Manzana, el día que comenzó su pelea con Furia.

martin-gh.jpg Martín Ku le contó a Licha por qué salvó a Furia en Gran Hermano.

“Estoy demostrándole de alguna manera a Manzana que lo que me hizo no estuvo bien”, le dijo y reveló que si sacaba de placa a su amigo, era “el camino fácil”. Por esa razón, le dejó en claro que no era una traición y que tenía ganas de probar a Manzana.