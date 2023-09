Mica Viciconte contó cómo sería una separación de Poroto Cubero

Pero también su relación se afirma cada vez más con la convivencia, y la modelo se encariñó muchísimo con la mayor de las hijas del exfutbolista con Nicole Neumann, Indiana. No obstante, en una reciente entrevista, Mica se refirió a un escenario de separación con "Poroto".

Todo comenzó en una entrevista que la ex "Combate" le concedió a Catalina Dugli, para su ciclo radial "Agarrate Catalina". En ese diálogo, Viciconte habló de su postura frente a una hipótetica separación de Cubero y aprovechó para lanzar una indirecta a Nicole Neumann, en cuanto a su relación con Indiana Cubero.

Fabián Cubero-Mica Viciconte-Luca.jpg Mica Viciconte con Luca Cubero, su esposo y las hijas de él

En ese contexto, la influencer especificó que le encantaría que el exfutbolista halle una compañera que respete y estime a su pequeño Luca Cubero, en una especie de contrapunto con Neumann. En definitiva, Mica sorprendió al manifestar con total honestidad su pensamiento con respecto a una futura ruptura.

“Si mañana Fabi y yo nos separamos y él rehace su vida y sale con otra mujer, a mí me gustaría que esa mujer lo ame a Luca, estaré agradecida que lo acompañe y ayude. Peor sería que lo trate mal, que no le dé bola”, exclamó, filosa.

En medio de la polémica que la entrelaza con Neumann en los últimos meses, Mica aseguró que no ejecuta ningún papel de madre de las tres hijas de la modelo. "Si bien nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y terminas cuidando a los seres queridos como si fueran tuyos", confesó.