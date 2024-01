Micky Mouse versión zombie: ya hicieron su primer videojuego de terror

Mickey Mouse, de Disney a personaje de terror

Los peores temores de Disney empezaron a cumplirse con la llegada del nuevo año. Es que no pasaron horas hasta que la imagen de Mickey Mouse convertido en un personaje de terror empezó a copar las redes, con un videojuego y dos películas que se anuncian tras la pérdida de derechos de sus licencias.

Infestation 88 es el primer videojuego que se aprovecha de la nueva situación de Mickey para convertirlo en un monstruo terrorífico. El juego pertenece a Nightmare Forge Games, y es un un juego de terror cooperativo en el que cuatro jugadores deben enfrentarse a plagas inspiradas en versiones distorsionadas de personajes clásicos.

Embed

Entre ellos, claro, se destaca un terrorífico ratón del que deben sobrevivir. Ambientado en 1988, un grupo de exterminadores de plagas debe realizar labores de limpieza en un edificio infestado de ratas, pero entre los roedores hay un espécimen gigantesco y letal: un enorme Mickey Mouse zombie en blanco y negro.

Se vienen dos películas de Mickey llenas de terror

Al igual que en el caso de Winnie The Pooh, el personaje más icónico de la factoría Disney protagonizará dos películas de terror apenas ingresa al dominio público. Mickey’s Mouse Trap, una de ellas, presenta al ratón del cortometraje Steamboat Willie como un despiadado y enigmático asesino que se oculta tras una careta del ratón.

Embed

Un segundo largometraje con tono macabro es desarrollado por Steven LaMorte, conocido por su parodia de terror The Mean One, sobre el cuento infantil de El Grinch. La película inspirada en aquel primer Mickey todavía no tiene título, pero anuncia a un ratón sádico que atormenta a pasajeros de un ferry.

Los Mickey más modernos siguen en manos de Disney

"Barco a vapor de Willie" lanzó a Mickey y Minnie Mouse a la fama cuando se estrenó en 1928. Fue uno de los primeros dibujos animados en presentar sonido sincronizado y se convirtió en uno de los más populares de su época y en la marca registrada de Disney.

A pesar de la entrada del primer Mickey Mouse en el dominio público, Disney mantiene los derechos de autor sobre las versiones más modernas de sus ratones emblemáticos. La compañía ha declarado que continuará protegiendo su vínculo con estas versiones y trabajará activamente para evitar la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de sus personajes icónicos.

Embed

Mickey y Minnie Mouse estaban programados para entrar en el dominio público en 1984, pero la Ley de Derechos de Autor de 1976, promulgada por el Congreso, extendió los términos de todos esos derechos de autor a 75 años, posponiendo la expiración de "Barco de vapor Willie" hasta 2004. En 1998, el Congreso aprobó otra ley, apodada la "Ley de Protección de Mickey Mouse", que extendió la vida de los derechos de autor por otros 20 años.