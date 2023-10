Mirtha Legrand reveló que ya sabe a quién va a votar en el balotaje

Durante el animado intercambio de ideas sobre la próxima elección, Luis Novaresio no pudo evitar hacer la pregunta que estaba en la mente de muchos: "¿A quién vas a votar?". La respuesta de Mirtha fue directa y sin rodeos: "No te voy a decir". Sin embargo, la conductora dejó claro que, a pesar de su avanzada edad, no duda en ejercer su derecho al voto. "Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre", afirmó con firmeza.

La fuerte frase de Mirtha Legrand sobre su voto en las elecciones

Luis Novaresio, curioso por desvelar la decisión de la Chiqui, insistió: "No me digas a quién vas a votar, pero decime si tenés decidido a quién hacerlo". La respuesta de Mirtha no dejó lugar a dudas: "Sí, sí". Aunque no reveló el nombre del candidato al que respaldará, dejó en claro su determinación de participar activamente en el proceso electoral: “Tengo muy claro a quien no voy a votar”.

Mirtha Legrand 2.jpg Mirtha Legrand y Milei

Cabe destacar que Mirtha Legrand es una firme defensora del derecho al voto y lo ejerce con entusiasmo, incluso cuando está eximida de hacerlo debido a su avanzada edad. En las recientes elecciones primarias, la conductora se hizo presente en el lugar de votación en Palermo, luciendo un traje elegante y expresando su entusiasmo por el acto cívico. Según sus propias palabras, "el día de las elecciones es un día de fiesta" para ella.